Что значит, "Старая шляпа=ничего нового"?
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Что значит, "Старая шляпа=ничего нового"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю это значит нечего нового Раньше носили шляпы большие, и может человек каждый раз говорил одно и тоже и кто то придумал старой шляпой то есть нечего нового Есть 2 мысль что это значит старый друг!
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