Пересеення народів Сходу до Європи

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Велике переселення народів - умовна назва сукупності етнічних переміщень в Європі в IV-VII століттях, головним чином з периферії Римської імперії, ініційоване вторженіемгуннов зі сходу в середині IV століття н. е. Одним з ключових подій билкліматіческій песимум раннього Середньовіччя, що став каталізатором багатьох міграцій. Велике переселення можна розглядати в якості складової частини глобальних міграційних процесів, що охоплюють сім-вісім століть.