Хитрун має 49 синіх і одну червону кульку. Скільки кульок він повинен роздати друзям щоб 90% кульок , що залишилися у нього , були синіми

Алгебра
Хитрун має 49 синіх і одну червону кульку. Скільки кульок він повинен роздати друзям щоб 90% кульок , що залишилися у нього , були синіми
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если 90% должно остаться синих, то красных должно остаться 10%. Но красный лишь один, поэтому 1 шарик = 10%. 10 шариков = 100%. Значит, у него должно остаться 10 шариков (9 синих и 1 красный) (49+1)-х=10 50-х=10 50-10=х х=40. Ответ: он должен раздать 40 синих шариков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
На основе каких источников была написана Повесть о Петре и Февронии Муромских
Ответить
География
Что магеллан не встретил на своем пути в кругосветной экспэдиции
Ответить
Алгебра
Решите 4 задание, пожалуйста. Срочно!
Ответить
Русский язык
Русский язык фонетический разбор слова ненайденный
Ответить
Химия
Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить превращения.Напишите продукты реакций. H2 ---->H2O---->NaOH---->ArCl ПРО...
Ответить