Хитрун має 49 синіх і одну червону кульку. Скільки кульок він повинен роздати друзям щоб 90% кульок , що залишилися у нього , були синіми

Гость: Гость:

Если 90% должно остаться синих, то красных должно остаться 10%. Но красный лишь один, поэтому 1 шарик = 10%. 10 шариков = 100%. Значит, у него должно остаться 10 шариков (9 синих и 1 красный) (49+1)-х=10 50-х=10 50-10=х х=40. Ответ: он должен раздать 40 синих шариков.