В каробке 1/4кг конфет, а в другой- на 1/5кг больше. Сколько конфет в двух коробках? Вы??азите ответ в граммах.

Математика

В каробке 1/4кг конфет, а в другой- на 1/5кг больше. Сколько конфет в двух коробках? Вы??азите ответ в граммах.

Автор: Гость