В каробке 1/4кг конфет, а в другой- на 1/5кг больше. Сколько конфет в двух коробках? Вы??азите ответ в граммах.
Математика
В каробке 1/4кг конфет, а в другой- на 1/5кг больше. Сколько конфет в двух коробках? Вы??азите ответ в граммах.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1\4 + 1\5 =5\20 +4\20 =9\20кг - в другой коробке 1\4 + 9\20 =5\20 + 9\20 =14\20 =7\10 кг =700г 7\10 кг =7\10 х1000=700г
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