Помогите решить задачу по геометрии. Найдите длину отрезка MN, если OM=4 см и AN=2BM
Геометрия
Помогите решить задачу по геометрии. Найдите длину отрезка MN, если OM=4 см и AN=2BM
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ON=2OM=2*4=8 MN=OM+ON=4+8=12
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу Длина ложной терассы-25 км. Лыжник прошел четыре пятых пути. скольк?? километров ему осталось пройти?
Математика
Скачать из тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 квадратных сантиметра и покажите фото фигуры