Вычислите быстрее!!очень надо!!
Алгебра
Вычислите быстрее!!очень надо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В скобке все под один знаменатель => 75/-42/35= 33/35 33/10 умножаем на перевернутую дробь 35/10 33 сокращается , 35 и 10 тоже = 7/2= 3,5 4-3,5= 0,5
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