Решите равнение — = А щур Ответ .

Алгебра
Решите равнение — = А щур Ответ .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Где 7-1 = х ровно 6, а где ( х-4) (х+3) х-4 х+ 3 =5
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