Решите задачу Длина ложной терассы-25 км. Лыжник прошел четыре пятых пути. скольк?? километров ему осталось пройти?

Математика
Решите задачу Длина ложной терассы-25 км. Лыжник прошел четыре пятых пути. скольк?? километров ему осталось пройти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ему осталось пройти 5 км. 25:5*4=20 он прошел 25-20=5 осталось пройти
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