Сравнительная характеристика природных зон Северной Америки и Южной
География
Сравнительная характеристика природных зон Северной Америки и Южной
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Южная Америка: влажные экваториальный леса,саванн,степная зона, зона полупустынь и горные районы. северная америка: зона арктических пустынь, тундры, тайга, смешанные леса и широколиственные, зона степей, полупустынь и пустынь, жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников.
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