Сравнительная характеристика природных зон Северной Америки и Южной

Гость: Гость:

Южная Америка: влажные экваториальный леса,саванн,степная зона, зона полупустынь и горные районы. северная америка: зона арктических пустынь, тундры, тайга, смешанные леса и широколиственные, зона степей, полупустынь и пустынь, жестколистных вечнозелёных лесов и кустарников.