Выполни порязрядное вычитание числа 152 из числа 678 с помощью разрядной таблицы. на??иная с рязряда единиц
Математика
Выполни порязрядное вычитание числа 152 из числа 678 с помощью разрядной таблицы. на??иная с рязряда единиц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
678=6-разряд сотен,7-разряд десятков,8-разряд единиц 152=1-разряд сотен,5-разряд десятков,2-разряд единиц и вычитаешь...
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