Выполни порязрядное вычитание числа 152 из числа 678 с помощью разрядной таблицы. на??иная с рязряда единиц

Математика

Выполни порязрядное вычитание числа 152 из числа 678 с помощью разрядной таблицы. на??иная с рязряда единиц

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