Выполни порязрядное вычитание числа 152 из числа 678 с помощью разрядной таблицы. на??иная с рязряда единиц

Математика
Выполни порязрядное вычитание числа 152 из числа 678 с помощью разрядной таблицы. на??иная с рязряда единиц
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
678=6-разряд сотен,7-разряд десятков,8-разряд единиц 152=1-разряд сотен,5-разряд десятков,2-разряд единиц и вычитаешь...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В каробке 1/4кг конфет, а в другой- на 1/5кг больше. Сколько конфет в двух коробках? Вы??азите ответ в граммах.
Ответить
Геометрия
Найдите площадь треугольника вершины которого имеют координаты (1;7), (4;7), (9;9)
Ответить
Геометрия
Помогите решить задачу по геометрии. Найдите длину отрезка MN, если OM=4 см и AN=2BM
Ответить
Математика
Решите задачу Длина ложной терассы-25 км. Лыжник прошел четыре пятых пути. скольк?? километров ему осталось пройти?
Ответить
Алгебра
Решите равнение — = А щур Ответ .
Ответить