Что такое элитарная культура? дайте ответ своими словами, коротко и ясно.
Обществознание
Что такое элитарная культура? дайте ответ своими словами, коротко и ясно.
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Гость:
"Высокая Культура" (лучшая)
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