Что такое глухие согласные звуки

Русский язык
Что такое глухие согласные звуки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это те звуки( буквы) которые плохо звучат. например: Б- звонкий , П- глухой. Просто руку к горлу положи и произнести Б и П. На букве П звук плох , а у Б хорош. Так и проверяй.
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