Среди данных однокоренных слов выбрать указать глаголы, подчеркнув их. богатство, богатеть,богатый, разбогател, обогатить. Синий,синька, синеть, синева, подсинить, дар, дарить, подарочный, передарить, подарок, раздарить. Резьба...
Русский язык
Среди данных однокоренных слов выбрать указать глаголы, подчеркнув их. богатство, богатеть,богатый, разбогател, обогатить. Синий,синька, синеть, синева, подсинить, дар, дарить, подарочный, передарить, подарок, раздарить. Резьба, резать, разрезать, перерезать, резной, резчик. Грозить, грозный, угроза, погрозить,угрожать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Богатеть, разбогател, обогатить. Синеть, подсинить. Дарить, передарить, раздарить. Резать, разрезать, перерезать. Грозить, погрозить, угрожать.
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