Чувствительный нейрон передает импульс: а) от рецептора б) к рецептору в) к рабоч??му органу г) от рабочего органа
Биология
Чувствительный нейрон передает импульс: а) от рецептора б) к рецептору в) к рабоч??му органу г) от рабочего органа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От рецептора(принимают и передают импульсы от рецепторов в центральную нервную систему)
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