Чувствительный нейрон передает импульс: а) от рецептора б) к рецептору в) к рабоч??му органу г) от рабочего органа

Биология

Чувствительный нейрон передает импульс: а) от рецептора б) к рецептору в) к рабоч??му органу г) от рабочего органа

Автор: Гость