Consult the text (ex. 21) and complete the information about the two American presents

Гость: Гость:

1. Какие задания будут/не будут популярны в будущем? Я думаю, что или ... или ...будет топ задания. Я думаю, что ни ..., ни ...будет пользоваться популярностью. бухгалтер стоматолог врач консультант по информационным технологиям юрист менеджер учитель инженер квалифицированный работник разнорабочим 2. Какие факторы влияют на выбор? Человек (Дон, т) выбрать работу из ..., потому что ... есть хорошие/плохие карьерные возможности заслужить уважение людей есть хорошие/плохие рабочие условия работы в дружеской атмосфере короткие/длинные (работа) часов не было работы заработать низкая/высокая зарплата. 3. Когда люди удовлетворены работой? Люди довольны той работой, что позволяет им ... чтобы быть финансово независимым чтобы чувствовать себя в безопасности, как они работают чтобы хорошо себя чувствовать ощущать уважение принадлежать к команде чтобы чувствовать себя личным достижением чтобы иметь возможность сделать карьеру 4. Какие навыки необходимы для разных рабочих мест? Работа ... требует ... коммуникативные навыки основные его навыки умение учиться навыки работы в команде навыки управления временем навыки в решении проблем навыки планирования и организации. 5. Какие качества ценятся? проявлять инициативу кооператив целеустремленных уверенные в себе творческий гибкий хорошо организованная