Сколько изомеров, принадлежащих к классу спиртов, имеет диэтиловый эфир? Назовите их
Химия
Сколько изомеров, принадлежащих к классу спиртов, имеет диэтиловый эфир? Назовите их
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 спирта с формулой С₄Н₉ОН 1) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH 2) CH₃ - CH₂ - CH - OH | CH₃ 3) CH₃ - CH - CH ₂ - OH | CH₃ CH₃ | 4) CH₃ - CH₂ - OH | CH ₃
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