Сколько изомеров, принадлежащих к классу спиртов, имеет диэтиловый эфир? Назовите их

Химия
Сколько изомеров, принадлежащих к классу спиртов, имеет диэтиловый эфир? Назовите их
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 спирта с формулой С₄Н₉ОН 1)  CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH 2)   CH₃ - CH₂ - CH - OH                            |                            CH₃ 3) CH₃ - CH  - CH ₂ - OH                |               CH₃                CH₃                  |    4)  CH₃ - CH₂ - OH                  |                 CH ₃
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