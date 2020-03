Сколько изомеров, принадлежащих к классу спиртов, имеет диэтиловый эфир? Назовите их

Гость: Гость:

4 спирта с формулой С₄Н₉ОН 1) CH₃ - CH₂ - CH₂ - CH₂ - OH 2) CH₃ - CH₂ - CH - OH | CH₃ 3) CH₃ - CH - CH ₂ - OH | CH₃ CH₃ | 4) CH₃ - CH₂ - OH | CH ₃