Cоставь задачу по краткой записи и решили ее было-12кг,купили -?,стало -50кг
Математика
Cоставь задачу по краткой записи и решили ее было-12кг,купили -?,стало -50кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дома было 12 кг яблок,папа принёс ещё ? кг.Известно,что дома теперь 50 кг яблок.Сколько яблок принёс папа? Было - 12кг Купили-? Стало-50кг Решение: 50-12=38(кг) Ответ: 38 кг яблок принёс папа
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