Периметр четырехугольника 52.одна его сторона равна 1дм4 см,а вторая на5 см меньше п??рвой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвертой стороны
Математика
Периметр четырехугольника 52.одна его сторона равна 1дм4 см,а вторая на5 см меньше п??рвой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвертой стороны
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
52=14+(14-5)+(14-5+8)+х 52=14+9+17+х 52=40+х х=52-40 х=12
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