Периметр четырехугольника 52.одна его сторона равна 1дм4 см,а вторая на5 см меньше п??рвой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвертой стороны

Математика

Периметр четырехугольника 52.одна его сторона равна 1дм4 см,а вторая на5 см меньше п??рвой,а третья на 8 см больше второй.Найди длину четвертой стороны

Автор: Гость