Помогите решить, пожалуйста) Заранее благодарю)))))
Химия
Помогите решить, пожалуйста) Заранее благодарю)))))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Ca +2, Br -1 2) Mg +2, S -2 3)K +1, N +5, O -2 4)S +6, F -1 5)Li +1, Cl +3, O -2 6) Li +1, I -1 7)Ba +2, S +6, O -2 8) Ag +1, N +5, O -2 9) Se +6, F -1 10)Ba +2, Si +4, O -2 11) Cu +1, O -2 12) Al +3, I -1 13) Al +3, Cl -1 14) Na +1, Si +4, O -2 15) Na +1, O -2 16) K +1, P -3 17) Na +1, P +5, O -2 18) Ba +2, N -3 19) K +1, Cr +6, O -2 20) Ni +2, O -2 21) Fe +2, Cl -1 22) C +4, H -1 23) Mn +4, O -2 24) Cr +3, O -2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Информатика
Рассчитайте объем видеопамяти, необходимой для хранения графического изображения, занимающего весь экран монитора разрешением 1024 х 768 и количест...