Лексичний розбіб слова прапор і державність

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Прапор — це певного кольору тканина, піднімається на щоглі, просто вивішується чи розстеляється. Кольори Державного Прапору України — синій і жовтий. З давніх-давен українська земля була хліборобським краєм. Синє море або небо над золотою нивою — зміст, який нині вкладають у кольори Державного ПрапоруУкраїни.Відкрити головне меню РедагуватиСпостерігати за цією сторінкою Державність Державність — специфічна ознакадержавно-політичної організаціїсуспільства. Термін має багато значень і вживається: а) як синонім держави в цілому чи держави відповідного історичного типу (феодальна держава, буржуазна держава тощо); б) для характеристики системи (механізму) політичної організації суспільства; в) з метою визначення ступеня розвитку системи органів держави (державного апарату); Характер державності обумовлений обсягом суверенітету тієї або іншоїдержави. У незалежній Україні головними факторами суверенної держави є специфічні форми державної політичної організації суспільства (форми правління, державного устрою, організації державної влади), державні традиції, ідеологія,державна мова, державна символіка). З цими факторами пов'язаний суспільний і політично-правовий зміст державності, як засобу забезпечення суверенного