СРОЧНОООО!!! 40 баллов осуществить превращения:
Химия
СРОЧНОООО!!! 40 баллов осуществить превращения:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6 + Cl2 = C2H5Cl + HCl С2H5Cl + NaOH = C2H5OH + NaCl C2H5OH + CuO = CH3COH + Cu + H2O CH3COH + Ag2O = CH3COOH + 2Ag 2СН3СООН + 2Na = 2CH3COONa + H2
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