Пунктуационный разбор предложения (Он знает, что прекрасной поляне нужны достойн??е песни.)
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Пунктуационный разбор предложения (Он знает, что прекрасной поляне нужны достойн??е песни.)
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Запятая -перед "что" разделительная Точка- завершает повест.предложение
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