Из одного посёлка выехал велосипедист со скоростью 9 км ч а из другого выехал вело??ипедист со скорость 15 км ч. Какое расстояние будет между ними через 40 мин если расстояние между посёлками 20 ки

Гость: Гость:

40 мин = 40/60 ч = 2/3 ч ---------------------------------- Движение навстречу друг другу. 1) 9 + 15 = 24 (км/ч) - скорость сближения; 2) 24 * 2/3 = 8 * 2 = 16 (км) - на такое расстояние они сблизятся за 40 минут; 3) 20 - 16 = 4 (км) - расстояние между велосипедистами через 40 минут. Движение в противоположных направлениях. 1) 9 + 15 = 24 (км/ч) - скорость удаления; 2) 24 * 2/3 = 48/3 = 16 (км) - на такое расстояние они удалятся за 40 минут; 3) 20 + 16 = 36 (км) - расстояние между велосипедистами через 40 минут.