Помогите пожалуйста сделать урок русского языка номер16
Русский язык
Помогите пожалуйста сделать урок русского языка номер16
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимующие, синицы, зазвенели, колокольчики, весело, воробьи, возвращаются, снегири.
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