CРОЧНООООООООО. ПО ЛИТРЕ ЗАДАЛИ ВОПРОС НА ДЗ: ПОЧЕМУ НА ПОИСКИ С РУСЛАНОМ ОТПРАВИЛ??СЬ ЕЩЕ 3 ВИТЯЗЯ? ИЗ ПОЭМЫ ПУШКИНА РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ОТВЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!!! ДАМ 34 БАЛЛА! ЧЕСТНО

Литература
CРОЧНООООООООО. ПО ЛИТРЕ ЗАДАЛИ ВОПРОС НА ДЗ: ПОЧЕМУ НА ПОИСКИ С РУСЛАНОМ ОТПРАВИЛ??СЬ ЕЩЕ 3 ВИТЯЗЯ? ИЗ ПОЭМЫ ПУШКИНА РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ОТВЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!!! ДАМ 34 БАЛЛА! ЧЕСТНО
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помимо того, что Фарлаф, Ратмир и Рогдай были влюблены в Людмилу- она была красива ----- царь обещал полцарства тому, кто привезет её домой. Оказалось, что по настоящему любит её ---- Руслан

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Преобразуйте сумму так чтобы удобно было складывать числа и вычислите результат 276 + 118 + 324
Ответить
Литература
Ребята!!!Срочно! !!Дайте характеристику Тараса Бульбы.
Ответить
Математика
В виде какого равенства модно записать то, что число m на 18 меньше числа n? Варианты ответа: А) m-n=19 Б) n-m=18 В) m+n=18 Г)m=n+18
Ответить
Математика
Поставили знаки 325 300 10 20
Ответить
Русский язык
Омонимы к слову несправедливо и богатство
Ответить