CРОЧНООООООООО. ПО ЛИТРЕ ЗАДАЛИ ВОПРОС НА ДЗ: ПОЧЕМУ НА ПОИСКИ С РУСЛАНОМ ОТПРАВИЛ??СЬ ЕЩЕ 3 ВИТЯЗЯ? ИЗ ПОЭМЫ ПУШКИНА РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ОТВЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!!! ДАМ 34 БАЛЛА! ЧЕСТНО
Литература
CРОЧНООООООООО. ПО ЛИТРЕ ЗАДАЛИ ВОПРОС НА ДЗ: ПОЧЕМУ НА ПОИСКИ С РУСЛАНОМ ОТПРАВИЛ??СЬ ЕЩЕ 3 ВИТЯЗЯ? ИЗ ПОЭМЫ ПУШКИНА РУСЛАН И ЛЮДМИЛА ОТВЕТЕ ПОЖАЛУЙСТА БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЬНА!!! ДАМ 34 БАЛЛА! ЧЕСТНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
помимо того, что Фарлаф, Ратмир и Рогдай были влюблены в Людмилу- она была красива ----- царь обещал полцарства тому, кто привезет её домой. Оказалось, что по настоящему любит её ---- Руслан
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