Ребята!!!Срочно! !!Дайте характеристику Тараса Бульбы.

Гость: Гость:

Тарас Бульба – это центральный персонаж повести Н.В. Гоголя. Этот человек настоящий воин, истинный казак. И характер его был соответствующим. Вот что говорит о его характере Н.В. Гоголь: «Тарас был один из числа корен-ных, старых полковников: весь был создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Неугомонный вечно, он считал себя законным защитником православия». Тарас очень силен. И, несмотря на его преклон-ный возраст, в нем еще не угасла воинская доблесть и дух казака. В бою Та-рас ничуть не хуже молодых казаков. Он жесток и беспощаден к врагам. Та-рас Бульба не простил даже своему сыну Андрию предательства. Он собст-венноручно лишил жизни сына: «Я тебя породил, я тебя и убью!». Тарас уби-вал не сына, он стрелял во врага. Своих товарищей наш герой уважал, в беде казаков никогда не оставлял. Для него смыслом жизни были военные похо-ды. Как все казаки он был патриотом православной Русской земли, и свой долг видел в защите ее от ненавистных басурман. Тараса нельзя назвать оп-ределенно добрым или жестоким. Все зависит от положения человека в соз-нании Тараса. Например, он был жесток к Андрию, потому что тот стал вра-гом и даже когда Остап предложил похоронить брата, Тарас отказался. «По-гребут его и без нас! Будут у него плакальщицы и утешницы!» - сказал Тарас. Но когда погиб Остап, наш герой устроил пышные поминки по сыну. Он гра-бил и убивал всех поляков. И правительство Польши решило остановить Та-раса. Гетману Потоцкому было поручено убить казака. Несколько дней укра-инские воины уходили от погони. Но все же Потоцкий догнал полк Тараса. Тарас решил прорваться через ряды поляков. Но в пылу битвы казак выронил люльку, сопровождавшую его во всех сражениях. Наклонился он поднять ее и вдруг на него напрыгнули воины Потоцкого. Тараса связали и решили каз-нить. Для казни было выбрано дерево, верхушка которого была разбита гро-зой. Казака приковали к дереву и подожгли. Во время казни Тарас вел себя мужественно. Даже на костре он оставался атаманом и, словом помогал каза-кам спастись. Я считаю Тарас – это герой своего времени.