Cтороны параллелограмма относятся как 1:4 а его периметр равен 150 см найдите сторон?? параллелограмма.
Геометрия
Cтороны параллелограмма относятся как 1:4 а его периметр равен 150 см найдите сторон?? параллелограмма.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю правильно.. Дано: АВСД - парал-м., Pabsd= 150 см, АВ:ВС как 1:4 Найти : все стороны Решение: Пусть х - одна часть, тогда АВ = 1x, BC = 4x 2(1x+4x) = 150 6x=150 x=25 - одна часть 1 * 25=25 4 * 25=100 АВ=CD=25 см BC=AD=100 см Ответ: 25 см, 100см, 25 см, 100см.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай предложения. Какие ошибки допущены? 1 Птиц нужно беречь они наши четвероногие друзья.2На берегу озера сидели рыбаки и рыбки.3 Я взял кота ...
Русский язык
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ СРОЧНО. представьте что вы победитель тв шоу " последний герой" . вы провели тридцать дней на острове в тихом океане . расскажите об...
Английский язык