Cтороны параллелограмма относятся как 1:4 а его периметр равен 150 см найдите сторон?? параллелограмма.

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Не знаю правильно.. Дано: АВСД - парал-м., Pabsd= 150 см, АВ:ВС как 1:4 Найти : все стороны Решение: Пусть х - одна часть, тогда АВ = 1x, BC = 4x 2(1x+4x) = 150 6x=150 x=25 - одна часть 1 * 25=25 4 * 25=100 АВ=CD=25 см BC=AD=100 см Ответ: 25 см, 100см, 25 см, 100см.