Помогите перевести!!! Только без переводчика. Молодые откусывали от каравая по ку??ку – чей был больше, тот по традиции будет хозяином семьи. Раньше каравай к свадьбе пекли в семье жениха. Для его выпечки допускались опытные за...

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Помогите перевести!!! Только без переводчика. Молодые откусывали от каравая по ку??ку – чей был больше, тот по традиции будет хозяином семьи. Раньше каравай к свадьбе пекли в семье жениха. Для его выпечки допускались опытные замужние женщины, а руководила этим процессом крестная мать жениха. К выпечке не допускались бездетные, разведенные и вдовы, которые по примете могли внести в каравай долю своей неудачной судьбы.

Автор: Гость