Помогите мне пожалуйста ответить на вопрос по роману Дубровскому "Что изменило отношение Марии Кирилловны к учителю Дефоржу?

Литература
Помогите мне пожалуйста ответить на вопрос по роману Дубровскому "Что изменило отношение Марии Кирилловны к учителю Дефоржу?
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Гость:
Убийство медведя.Кстати Дефорж это Дубровский)
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