Помогите мне пожалуйста ответить на вопрос по роману Дубровскому "Что изменило отношение Марии Кирилловны к учителю Дефоржу?

Литература

Помогите мне пожалуйста ответить на вопрос по роману Дубровскому "Что изменило отношение Марии Кирилловны к учителю Дефоржу?

Автор: Гость