Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде 1917 г. (кратко и побыс??рее пожалуйста)
История
Подготовка и проведение вооружённого восстания в Петрограде 1917 г. (кратко и побыс??рее пожалуйста)
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захватить вокзал телефон телеграф захватить Петро дворец начало штурма выстрел с крейсера Аврора
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