Даите 3 предложения на не с прил только не на англ
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Даите 3 предложения на не с прил только не на англ
Ответ(ы):
Гость:
Зелёное яблоко упало с дерева. Красная машина едет по широкой дороге. Мальчик расстроился потому что получил плохую оценку.
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