Когда пишется ь после шипящих в глаголе ?

Русский язык
Когда пишется ь после шипящих в глаголе ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
У глаголов 2 лица ед. ч. ( мечтаешь, думаешь и т. д.)
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