Дайте 4 возможных вариантов. Что будет если человек «упадёт» в чёрную дыру?

Физика
Дайте 4 возможных вариантов. Что будет если человек «упадёт» в чёрную дыру?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он умрет или его засосет туда и он будет летать в ней пока не умрет.
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