Звуко буквеный разбор слова читаем

Гость: Гость:

Читáем [ч и т а j э м] б-6 зв-7 слог-3 ч[ч]-согл, непарн, глух, мягк и[и]-глас, безудар т[т]-согл, парн, глух, твёрдый а[а]-глас, удар е -[ j] - согл, непарн, глух, мягк -[э] - глас, безудар м[м] - согл, непарн, звон, тв