Пять упаковок пряников и три торта вместе весят 5,1 кг . сколько весит одна упаковка пряников , если один торт весит 0,9кг

Математика

Пять упаковок пряников и три торта вместе весят 5,1 кг . сколько весит одна упаковка пряников , если один торт весит 0,9кг

Автор: Гость