Пять упаковок пряников и три торта вместе весят 5,1 кг . сколько весит одна упаковка пряников , если один торт весит 0,9кг
Математика
Пять упаковок пряников и три торта вместе весят 5,1 кг . сколько весит одна упаковка пряников , если один торт весит 0,9кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)0.9*3 ~ 2.7(кг)- весит 3 торта 2)5,1- 2,7 ~2,4 (кг) - весят 5 упак.пряников 3)2,4/5 ~ 0,480 (гр) - весит одна упак.Пряниковответ: 0,480(гр)
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