Как чичиков относился к коробочке

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ЗНАЮ ЧТО СЛИШКОМ ДЛИННОЕ НО ЧТОБ НЕ ЧЕГО НЕ УПУСТИТЬ Третья глава поэмы посвящена образу Коробочки, которую Гоголь относит к числу тех "небольших помещиц, которые жалуются на неурожаи, убытки и держат голову несколько набок, а между тем набирают понемногу деньжонки в пестрядевые мешочки, размещённые по ящикам комода !" (или М.с Коробочкой являются в некотором роде антиподами:маниловская пошлость скрывается за высокими фазами, за рассуждениями о благе Родины, а у Коробочки духовная скудность предстаёт в своём естественном виде.Коробочка не претендует на высокую культуру: во всём её облике подчёркивается весьма незатейливая простота. Это подчёркнуто Гоголем во внешности героини: он указывает на её затрёпанный и мало привлекательный вид. Эта простота обнаруживает себя в отношениях с людьми.Главная цель её жизни - упрочнение своего богатства, беспрестанное накопительство. Чичиков неслучайно видит веё поместье следы умелого хозяйствования. Эта хоз-сть обнаруживает её внутреннее ничтожество. У неё, кроме желания преобрести и извлечь пользу нет чувств. Подтверждением является ситуация с "мёртвыми душамит". Коробочка торгует крестьянами с такой деловитостью, с какой продаёт другие преметы своего хоз-ва. Для неё нет разницы между одушевлённым и неоудушевлённым существом. В предложении Чичикова её пугает только одно: перспектива что-то пропустить, не взять того, что можно выручить за "мёртвые души".Коробочка не собирается уступать их Чичикову по дешевке. Гоголь наградил её эпитетом "дубиноголовая".)Эти деньжонки получаются от продажи самых разнообразных продуктов нат. хоз-ва. Коробочка поняла выгоду торговли и после долгих уговоров соглашается продать такой необычный товар, как мёртвые души. Образ накопительницы Коробочки лишен уже тех “привлекательных” черт, которые отличают Манилова. И снова перед нами тип — “одна из тех матушек, небольших помещиц, которые... набирают понемногу деньжонок в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов”. Интересы Коробочки всецело сконцентрированы на хозяйстве. “Крепколобая” и “дубинноголовая” Настасья Петровна боится продешевить, продавая Чичикову мертвые души. Любопытна “немая сцена”, которая возникает в этой главе. Аналогичные сцены находим почти во всех главах, показывающих заключение сделки Чичикова с очередным помещиком. Это особый художественный прием, своеобразная временная остановка действия: она позволяет с особой выпуклостью показать духовную пустоту Павла Ивановича и его собеседников. В финале третьей главы Гоголь говорит о типичности образа Коробочки, незначительности разницы между ней и иной аристократической дамой. Помещица Коробочка бережлива, “набирает понемногу деньжонок”, живет замкнуто в своем поместье, как в коробочке, и ее домовитость со временем перерастает в скопидомство. Ограниченность и тупоумие довершают характер “дубиноголовой” помещицы, относящейся с недоверием ко всему новому в жизни. Качества, присущие Коробочке, типичны не только в среде провинциального дворянства. Она владеет натуральным хозяйством и торгует всем, что в нем имеется: салом, птичьим пером, крепостными крестьянами. В ее доме все устроено по старинке. Она аккуратно хранит свои вещи и копит деньги, складывая их в мешочки. Все у нее идет в дело. В этой же главе автор большое внимание уделяет поведению Чичикова, акцентируя внимание на том, что Чичиков с Коробочкой ведет себя проще, развязнее, чем с Маниловым. Это явление типично для русской действительности, и, доказывая это, автор дает лирическое отступление о превращении Прометея в муху. Натура Коробочки особенно ярко раскрывается в сцене купли-продажи. Очень боится она продешевить и даже делает предположение, которого сама пугается: "вдруг мертвые и самой ей в хозяйстве пригодятся?", И снова автор подчеркивает типичность этого образа: " Иной и почтенный, и государственный даже человек, а на деле выходит совершенная Коробочка". Оказывается, тупость Коробочки, ее "дубинноголовость" не такое уж редкое явление.