Решите пожалуйста. Срочно нужно, а времени нет.

Алгебра
Решите пожалуйста. Срочно нужно, а времени нет.
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