Как опредилить объем тела с помощью минзурки

Физика
Как опредилить объем тела с помощью минзурки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Погрузить тело в воду и после этого уже потом с минзуркой заменить на какое расстояние между тем и до погружения тела
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