. Узнай регион России по описанию. Здесь множество теплых, горячих и просто кипящих озерков самых разнообразных цветов: от небесно-голубого и бирюзового до коричневого и красного. Фыркают и плюются грязевые котлы, все п...

География

. Узнай регион России по описанию. Здесь множество теплых, горячих и просто кипящих озерков самых разнообразных цветов: от небесно-голубого и бирюзового до коричневого и красного. Фыркают и плюются грязевые котлы, все пропитано паром, трудно дышать. Медведи находят здесь теплую грязь и греются в ней. 1 Камчатка 2 Чукотка 3 Якутия

Автор: Гость