. Узнай регион России по описанию. Здесь множество теплых, горячих и просто кипящих озерков самых разнообразных цветов: от небесно-голубого и бирюзового до коричневого и красного. Фыркают и плюются грязевые котлы, все п...
География
. Узнай регион России по описанию. Здесь множество теплых, горячих и просто кипящих озерков самых разнообразных цветов: от небесно-голубого и бирюзового до коричневого и красного. Фыркают и плюются грязевые котлы, все пропитано паром, трудно дышать. Медведи находят здесь теплую грязь и греются в ней. 1 Камчатка 2 Чукотка 3 Якутия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это же изи! здесь ве просто!! это на карте найти можно
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