Помогите пожалуйста решить 7 задачу пожалуйста пожалуйста пожалуйста умоляю ребята решите пожалуйста

Математика

Помогите пожалуйста решить 7 задачу пожалуйста пожалуйста пожалуйста умоляю ребята решите пожалуйста

Автор: Гость