Помогите пожалуйста решить 7 задачу пожалуйста пожалуйста пожалуйста умоляю ребята решите пожалуйста

Математика
Помогите пожалуйста решить 7 задачу пожалуйста пожалуйста пожалуйста умоляю ребята решите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30х3=90 в трёх бидоназ 2)750 + 90= 840        ответ 840 литров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Перевести!!!)))))))))0
Ответить
Математика
Петя пошёл в магазин в 16ч 45мин. Его любимый фильм начинается в 17ч 10мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10мин. Успеет ли Петя д...
Ответить
Окружающий мир
Назовите растение. Как оно называется . Кто первый ответит я сделаю лучшим ответом!!!!
Ответить
Русский язык
СРОЧНО ПОМОГИТЕ. 1 номер. Да 50 баллов!
Ответить
Физика
Как и почему атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря?
Ответить