Помогите пожалуйста решить 7 задачу пожалуйста пожалуйста пожалуйста умоляю ребята решите пожалуйста
Математика
Помогите пожалуйста решить 7 задачу пожалуйста пожалуйста пожалуйста умоляю ребята решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 30х3=90 в трёх бидоназ 2)750 + 90= 840 ответ 840 литров
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