Перевести!!!)))))))))0

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Масленица - один из самых популярных праздников в России. Он берет начало из языческих традиций, символизирует конец зимы и приветствует начало весны. Русские блины очень важны в церемонии празднования Масленицы. Их раздают друзьям и родным в течение всей недели. Горячие, круглые и золотистые блины символизируют солнце! Древние славяне верили, что когда они съедают блин, они поглощают часть солнечной энергии. Праздник длится неделю. Он начинается в Понедельник и кончается в Воскресенье. Езда на тройке, катание на санях, кукольный театр, подъем вверх по шесту, соревнования по перетягиванию каната и фейерверки - все это часть празднования Масленицы. Также в праздник входит взятие снежной крепости. В 18-ом веке также были представления с медведями! Но не пугайтесь, если в наши дни вы увидите медведя. Это актер, одетый в медвежий костюм! Неделя заканчивается сожжением чучела Масленицы, символа зимы. Таким образом люди прощаются с зимой до следующего года и приветствуют наступающую весну.