Как и почему атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря?

Физика
Как и почему атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что воздух имеет свой вес. Чем выше поднимется человек над уровнем моря, тем меньшее давление он будет испытывать со стороны атмосферы. Это происходит потому, что на высоте воздух становится более разреженным (молекулы газа находятся на большем расстоянии друг от друга), а значит плотность воздуха снижается, и давление уменьшается.
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