Как и почему атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря?
Физика
Как и почему атмосферное давление зависит от высоты над уровнем моря?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому, что воздух имеет свой вес. Чем выше поднимется человек над уровнем моря, тем меньшее давление он будет испытывать со стороны атмосферы. Это происходит потому, что на высоте воздух становится более разреженным (молекулы газа находятся на большем расстоянии друг от друга), а значит плотность воздуха снижается, и давление уменьшается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Автозавод выпускает с конвейера каждые 3 мин автомобиль "Волга". Сколько автомобилей выпускает автозавод за смену(8ч)? Закончите решение задачи.З...
Қазақ тiлi