На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка,пока часовая поворачивается на 11°

Геометрия
На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка,пока часовая поворачивается на 11°
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минутная стрелка проходит 1 круг за 60 минут, за это время часовая проходит от одной цифры до следующей, т.е. 5 минутных делений. 60:5=12 - в 12 раз скорость минутной стрелки больше часовой. 11°*12=132° - проходит минутная стрелка.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Автозавод выпускает с конвейера каждые 3 мин автомобиль "Волга". Сколько автомобилей выпускает автозавод за смену(8ч)? Закончите решение задачи.З...
Ответить
Қазақ тiлi
5 предложении каратпа соз на каз языке
Ответить
Окружающий мир
Свойства воздуха,благодаря которым мы его не видим.12 букв
Ответить
Окружающий мир
Окружающий мир 1 класс стр 29,вопрос нарисуй домашнее животное с планеты Ялмез,где ??се наоборот
Ответить
Литература
Привет..! помогите пожалуйста написать стих из восьми строк которые называется,, к??раблик мечта,,. для 5 класса
Ответить