На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка,пока часовая поворачивается на 11°
Геометрия
На какой угол (в градусах) поворачивается минутная стрелка,пока часовая поворачивается на 11°
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Минутная стрелка проходит 1 круг за 60 минут, за это время часовая проходит от одной цифры до следующей, т.е. 5 минутных делений. 60:5=12 - в 12 раз скорость минутной стрелки больше часовой. 11°*12=132° - проходит минутная стрелка.
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