Петя пошёл в магазин в 16ч 45мин. Его любимый фильм начинается в 17ч 10мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10мин. Успеет ли Петя домой до начала фильма?

Математика

Петя пошёл в магазин в 16ч 45мин. Его любимый фильм начинается в 17ч 10мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10мин. Успеет ли Петя домой до начала фильма?

Автор: Гость