Петя пошёл в магазин в 16ч 45мин. Его любимый фильм начинается в 17ч 10мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10мин. Успеет ли Петя домой до начала фильма?
Математика
Петя пошёл в магазин в 16ч 45мин. Его любимый фильм начинается в 17ч 10мин. Расстояние ??о магазина Петя может пробежать за 10мин. Успеет ли Петя домой до начала фильма?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, успеет, для пути ему потребуется 20 мин. 16:45+10:00=16:55 - до магазина. 16:55+10:00=17:05 - из магазина домой.
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