Площа прямокутника=27 см.Знайдить периметр якщо одна з його сторин втричи бильша з?? иншу
Геометрия
Площа прямокутника=27 см.Знайдить периметр якщо одна з його сторин втричи бильша з?? иншу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3хдлина х ширина 3х^2=27 х^2=9 х=3 длина 3*3=9 Р=2(9+3)=24
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