Вычислите площадь треугольника , зная , что его стороны равны 5;4; корень из 17 Вычи??ления надо провести по этой формуле
Алгебра
Вычислите площадь треугольника , зная , что его стороны равны 5;4; корень из 17 Вычи??ления надо провести по этой формуле
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=5+4+к17/2=6,26 S= к из (6,26-5)6,26-4)(6,26-4,12)=к из 1,26*2,26*2,14= к из 6,093864=2,47 к это корень из к из 17=4,12 Все числа примерные
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