Срочно!!! Помогите пожалуйста. Решение прошу написать тех людей, кто хорошо знает английский, ибо онлайн переводчиком я тоже могу пользоваться. Нужно перевести данные предложения на английский язык. 1. Несколько студентов оп...
Английский язык
Срочно!!! Помогите пожалуйста. Решение прошу написать тех людей, кто хорошо знает английский, ибо онлайн переводчиком я тоже могу пользоваться. Нужно перевести данные предложения на английский язык. 1. Несколько студентов опоздали, так как играли в футбол во дворе. 2. С 4 до 5 утра вчера шёл дождь. 3. Он читал книгу, когда я пришел. 4. Я читал эту книгу в прошлом году. 5. Я звонила ему вчера, но его не оказалось дома. 6. Он смотрел телевизор, когда зазвонил телефон. 7. Когда она играла с детьми, ее брат . поливал цветы. 8. Она писала, когда кто-то постучал в дверь. 9. Я ждал своего друга, когда зазвонил звонок. 10. Мы повторяли грамматику, когда зашел декан. 11. Мы обедали, когда зазвонил телефон. 12. Мой брат переводил доклад целый день.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Several students were late, as they played football in the yard. 2. From 4 to 5 am it was raining yesterday. 3. He was reading a book when I came. 4. I read this book last year. 5. I called him yesterday, but he was not home. 6. He was watching TV when the phone rang. 7. When she played with children her brother . watered flowers. 8. She wrote, when someone knocked on the door. 9. I was waiting for her friend when the bell rang. 10. We repeated the grammar, when I entered the Dean. 11. We were having dinner when the phone rang. 12. My brother translated the report the whole day
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ёжик слава гулял в лесу через каждые 3 метра находил по боровику к концу прогулки у него стала 15 грибов сколько ёжик прошёл от первого до последне...
Окружающий мир
Математика