Срочно!!! Помогите пожалуйста. Решение прошу написать тех людей, кто хорошо знает английский, ибо онлайн переводчиком я тоже могу пользоваться. Нужно перевести данные предложения на английский язык. 1. Несколько студентов оп...

Английский язык

Срочно!!! Помогите пожалуйста. Решение прошу написать тех людей, кто хорошо знает английский, ибо онлайн переводчиком я тоже могу пользоваться. Нужно перевести данные предложения на английский язык. 1. Несколько студентов опоздали, так как играли в футбол во дворе. 2. С 4 до 5 утра вчера шёл дождь. 3. Он читал книгу, когда я пришел. 4. Я читал эту книгу в прошлом году. 5. Я звонила ему вчера, но его не оказалось дома. 6. Он смотрел телевизор, когда зазвонил телефон. 7. Когда она играла с детьми, ее брат . поливал цветы. 8. Она писала, когда кто-то постучал в дверь. 9. Я ждал своего друга, когда зазвонил звонок. 10. Мы повторяли грамматику, когда зашел декан. 11. Мы обедали, когда зазвонил телефон. 12. Мой брат переводил доклад целый день.

Автор: Гость