Определите, в каких предложениях местоимения его, её, их являются личными 1. Как г??убока и сложна его простота! 2. Он не просто опи¬сывал жизнь, он жаждал её переделать. 3. Хозяйка ввела меня в комнаты, без конца извиняясь за...

Русский язык
Определите, в каких предложениях местоимения его, её, их являются личными 1. Как г??убока и сложна его простота! 2. Он не просто опи¬сывал жизнь, он жаждал её переделать. 3. Хозяйка ввела меня в комнаты, без конца извиняясь за их беспорядок. 4. Я увидел её у её дома. 5. Медведь, обнюхав его, отошёл в сторону.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. переделать ЧТО? её - личное мест., 3 л., ж.р., винит. падеж; 4. увидел КОГО? её - личное мест., 3 л., ж.р., винит. падеж;5. обнюхав КОГО? его - личное мест., 3 л., м.р., винит. падеж; 1. простота ЧЬЯ? его - притяжательное местоимение, 3. беспорядок ЧЕЙ - их -  притяжательное местоимение, 4.  у дома ЧЬЕГО? её -  притяжательное местоимение
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