Определите, в каких предложениях местоимения его, её, их являются личными 1. Как г??убока и сложна его простота! 2. Он не просто опи¬сывал жизнь, он жаждал её переделать. 3. Хозяйка ввела меня в комнаты, без конца извиняясь за...

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Определите, в каких предложениях местоимения его, её, их являются личными 1. Как г??убока и сложна его простота! 2. Он не просто опи¬сывал жизнь, он жаждал её переделать. 3. Хозяйка ввела меня в комнаты, без конца извиняясь за их беспорядок. 4. Я увидел её у её дома. 5. Медведь, обнюхав его, отошёл в сторону.

Автор: Гость