Пример как решить пример 117,5 : 5

Математика
Пример как решить пример 117,5 : 5
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Гость:
117,5:5=23,5 .........................
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