Найдите площадь окружности,диаметр которой равен 7Дм. А)5,495дм² Б)38,465дм² В)76,93дм² Г)свой ответ
Математика
Найдите площадь окружности,диаметр которой равен 7Дм. А)5,495дм² Б)38,465дм² В)76,93дм² Г)свой ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S = r² d=2r r=d : 2 r = 3,5 дм S = 3,14 * 3,5 = 10,99 (дм²) ответ: 10 дм²
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